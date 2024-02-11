Сенат США наближується до фінального голосування за законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

Сьогодні в Сенаті пройшло успішне процедурне голосування, яке зняло останню перешкоду на шляху до остаточного розгляду законопроекту. Фінальне голосування за законопроект про допомогу Україна та Ізраїлю очікується найближчими днями.

Документ передбачає виділення 61 млрд доларів для України, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС та майже 5 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Раніше Трамп уже заявляв, що готовий "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.