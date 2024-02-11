У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 11 лютого, у Харкові пролунали вибухи під час російської ракетної атаки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.
Окупанти завдають ударів, перебувайте в укриттях!
В мерії підтвердили вибухи у Харкові.
"У місті чутно звуки вибухів. Будьте обережні", - закликав Терехов.
Раніше ми писали про те, що окупанти атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак.
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