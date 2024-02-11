Генерал-майор Ігор Плахута: "Завжди був і залишаюся вірним українському народові" [ Редагувати ]
Генерал-майор Ігор Плахута заявив про те, що він завжди був і залишається вірним українському народові.
Завжди був і залишаюся вірним Українському народові, і для мене найвище завдання – захищати нашу державу і незалежність України у Великій Війні. Впевнений, зможемо досягти Українських цілей – всі разом!
"З честю прийняв наказ очолити Сили Територіальної оборони Збройних Сил України. З перших днів повномасштабної війни знаходився на фронті, безпосередньо на передовій, в тому числі на складних напрямках", - сказав він.
Плахута обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Також майже рік виконував обов’язки заступника командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
Особисто керував підготовкою та обороною міста Куп’янськ під постійним вогневим тиском противника.
Також він зазначає, що здійснював керівництво підготовкою рубежів оборони та їх фортифікаційного обладнання, побудовою оперативного рубежу оборони, відсічних рубежів та кругової оборони міста. Займався організацією та керівництвом діями з формування та підготовки резервів для операцій на передовій, що забезпечили нашим військам перевагу в боротьбі з агресором.
У стислі терміни організовував та здійснював керівництво заходами щодо створення та підготовки резервів ОСУВ Хортиця, ОТУ Лиман, ОТУ Соледар та здійснював керівництво їх діями під час виникнення загроз у визначених смугах оборони. Вдячний усім, хто бʼється заради України в Силах оборони нашої держави! Завжди залишаюся вірним Присязі! Слава Україні!
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