В Індонезії футболіста вбило блискавкою прямо посеред матчу. Про це повідомляється у соцмережах.

Зазначається, що інцидент стався на стадіоні Силиванги. 30-річний футболіст помер у лікарні в Індонезії.

Також у повідомлені йде мова про те, що туди вже не перший раз б'є блискавка.

Раніше ми писали про те, що збірна Катару з футболу обіграла команду Йорданії з рахунком 3:1 у фіналі Кубка Азії. Матч відбувся у катарському Лусаїлі. Катарці вдруге поспіль стали чемпіонами Азії з футболу.

У складі збірної Катару всі три голи забив Акрам Афіф (22, 72, 90+6 хвилин). Усі голи катарський футболіст забив з пенальті.