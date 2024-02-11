Футболіста вбило блискавкою прямо посеред матчу (відео) [ Редагувати ]
В Індонезії футболіста вбило блискавкою прямо посеред матчу. Про це повідомляється у соцмережах.
Зазначається, що інцидент стався на стадіоні Силиванги. 30-річний футболіст помер у лікарні в Індонезії.
Також у повідомлені йде мова про те, що туди вже не перший раз б'є блискавка.
Раніше ми писали про те, що збірна Катару з футболу обіграла команду Йорданії з рахунком 3:1 у фіналі Кубка Азії. Матч відбувся у катарському Лусаїлі. Катарці вдруге поспіль стали чемпіонами Азії з футболу.
У складі збірної Катару всі три голи забив Акрам Афіф (22, 72, 90+6 хвилин). Усі голи катарський футболіст забив з пенальті.
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