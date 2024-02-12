"Подробиці" знайомлять читачів з можливостями актуальної моделі твердотільного накопичувача Patriot Burst Elite. Дана модель у версії 960 ГБ пропонується всього за 2000 гривень.

То ж нам стало цікаво, що "під капотом" виробу, та на які можливості відносно швидкостей ми можемо розраховувати.

Ключові технічні характеристики та особливості

сертифікати безпеки - CE/FCC/RoHS;

вага - 46 г;

габарити – 100х69х7 мм;

статичне та динамічне вирівнювання зносу;

керування несправними блоками;

управління низьким енергоспоживанням;

Smart Zip;

MTBF: >2 000 000 годин;

4K Aligned Random Read - до 60K IOPs;

вирівняний випадковий запис 4K - до 60K IOP;

робоча напруга - 5В;

робоча температура - 0 ~ 70°C;

версії з об’ємами – 128 ГБ (PBU120GS25SSDR), 240 ГБ (PBU240GS25SSDR), 480 ГБ (PBU480GS25SSDR), 960 ГБ (PBU960GS25SSDR) та 1,92 ТБ (PBU192TS25SSDR).

Комплект поставки

Комплектація класична – всередині одноразової картонної коробки з помітним блістерним вікном спереду лиш сам носій; документації не передбачено.

Та зважаючи на те, що виріб досить простий у встановленні та ініціалізації, особисто на мою думку керівництво користувача тут просто не доцільне.

Щодо гарантійної вкладки, нею тут слугує чек, що засвідчує офіційність купівлі. Втім, абсолютно не виключено, що відповідний «корінець» вам нададуть разом з чеком.

Матеріали корпусу та враження від якості корпусу носія

Перше, що приємно – в корпусі Patriot Burst Elite (960ГБ) використано метал, а не більш популярний для рішень такого плану пластик.

І хоча в процесі експлуатації як такої, особливо ніякого фізичного навантаження на корпус немає, тим не менш, навіть з точки зору тепловідведення метал виглядає куди цікавішим.

Легко помітити – верхня частина, а також бічні грані – один цільний шматок, тоді як панель знизу кріпиться всередині першої зі згаданих частин.

Як саме "зв’язали" їх між собою достеменно не відомо (скоріше за все, машинна збірка на відповідні пази), але щодо якості отриманої конструкції, ніяких питань не має – в цьому плані все чудово.

Як підійшли до використання пластику, дивимося далі на ілюстрації.

"Залізо під капотом" та підтримувані стандарти

В основі Patriot Burst Elite (960ГБ) – Phison S11 з 1-ядерним ARM. Показники IOPS – до 50 000. Дане "залізо" має невеликий інтегрований буфер та вміє працювати виключно з пам’яттю TCL.

Власне, звідси й маємо відповідь на питання щодо типу використаної пам’яті.

Щодо стандартів, варто зазначити підтримку S.M.A.R.T., NCQ, TRIM та GPL.

Програмна платформа та конфігурація тестового ПК

Тестування швидкостей носія було виконано за посередництва настільного ПК з такими характеристиками:

материнська плата — ASUS PRIME B660-PLUS D4 (90MB18X0-M1EAY0);

процесор — Intel Core i5-12400F 2.5GHz/18MB (BX8071512400F) s1700 BOX;

оперативна пам’ять — Goodram IRDM X 2х8 ГБ;

HDD — Western Digital Blue 1TB;

відеокарта — MSI GeForce GTX 960;

блок живлення Deepcool DQ750ST.

Стосовно програмної платформи, мова про Windows 10 Home.

Наші результати

Виробник заявляє про наступні швидкості:

читання – до 560 МБ/с;

запис – до 540 МБ/с.

А ось результати, що були нами отримані в процесі тестування. Як бачимо, вони відповідають заявленим вище показникам.

Висновки

Дану модель носія можна рекомендувати користувачеві, який хоче апгрейдити свій ПК чи ж ноутбук, не переплачуючи за це зайві кошти. На стороні моделі стабільна робота, гарно зібраний металевий корпус, підтримка всіх необхідних сервісних стандартів та, звичайно ж, варта уваги ціна.

Орієнтовна вартість – 1950 гривень

Продукт надано пресслужбою Patriot в Україні