Рф вночі атакувала Україну "Шахедами" і ракетами: у ЗСУ розповіли про збиті цілі [ Редагувати ]
Російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 ударними дронами типу "Шахед", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Українські захисники неба знищили 14 безпілотників та Х-59 ворога.
Про це повідомляє в Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.
Військові зазначили, що бойова робота по відбиттю повітряної атаки велася на території шести областей. А саме:
у Хмельницькій,
Вінницькій,
Кіровоградській,
Миколаївській,
Дніпропетровській,
та Запорізькій.
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