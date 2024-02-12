Академія національної оборони Північної Кореї заявила про успішні випробування нового керованого снаряда для реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) та системи управління польотом. Новинка розроблена фахівцями установи.

Північнокорейські військові в неділю, 11 лютого, випробували керовані снаряди до РСЗВ калібру 240 мм. Метою випробувань була перевірка їхніх бойових характеристик і оцінка точності ураження.

В Пхеньяні переконані, що це вдосконалення істотно посилить вогневу міць РСЗВ та допоможе переоцінити стратегічну цінність і корисність ракетної установки калібру 240 мм вбік зростання її ролі на полі бою.

КНДР тримає реактивні системи калібру 240-мм розгорнутими біля кордону з Південною Кореєю і погрожує у разі війни атакувати Сеул.

Південнокорейські військові підтвердили проведення у Північній Кореї стрільбищ з РСЗВ. Вони виявили ракетну систему Півночі, що стріляла в бік Жовтого моря з району біля західного портового міста Нампхо. Однак вони не оприлюднили цю інформацію для громадськості, оскільки повідомляють лише про запуски балістичних ракет чи іншої великої зброї.

Нинішнє випробування сталося на тлі поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном і високої імовірності того, що нові снаряди можуть бути експортовані до Росії для використання нею у війні проти України.