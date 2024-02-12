У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста [ Редагувати ]
У німецькому Дюссельдорфі в суботу, 10 лютого, невідомі вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова. Убивство сталося на національному ґрунті.
Про це повідомляє в Facebook Федерація баскетболу міста Києва.
Зазначається, що Єрмаков і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони українці.
"Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - йдеться у повідомленні.
Загиблий раніше займався баскетболом і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12". У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.
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