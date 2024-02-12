Понад 40 дронів і 790 окупантів: Генштаб оновив втрати росії у війні [ Редагувати ]
Українські військові за минулу добу ліквідували 790 російських окупантів. З початку повномаштабного вторгнення росія втратила 395 990 військовослужбовців.
Так, втрати російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення складають:
особовий склад - близько 395 990 (+790) осіб,
танків ‒ 6416 (+10) одиниць,
бойових броньованих машин ‒ 11977 (+21) одиниць,
артилерійських систем - 9481 (+6) одиниця,
РСЗВ - 981 (+0) одиниць,
засоби ППО ‒ 666 (+0) одиниць,
літаків - 332 (+0) одиниць,
гелікоптерів - 325 (+0) одиниць,
безпілотники оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),
крилаті ракети ‒ 1882 (+1),
кораблі /катери ‒ 24 (+0) одиниці,
підводні човни - 1 (+0) одиниця,
автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7) одиниць,
спеціальна техніка ‒ 1514 (+1).
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