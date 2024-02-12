Росіяни обстріляли Селидове в Донецькій області [ Редагувати ]
В ніч на 12 лютого російські загарбники обстріляли Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких - двоє дітей.
12 лютого близько 00:30, російські війська здійснили обстріл приватного сектора Селидового трьома ракетами С-300.
В результаті атаки поранено 63-річну жінку та двох її онуків - 10 й 17 років.
Усіх постраждалих з мінно-вибуховими травмами і забійними ранами доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше 15 приватних домоволодінь та лінії електропередач.
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