Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на нього напав великий пес під час прогулянки. Про це міністр написав та опублікував фото в Instagram stories, а також показав фото своєї закривавленої ноги зі слідами собачих укусів.

За словами Кулеби, під час прогулянки зі своїми вихованцями на них напав чужий собака.

"Собак треба любити, але й тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", – написав міністр.

За словами Кулеби, він звернувся до медиків за допомогою, які «підрихтували» його ногу. Міністр зазначив, що на зміні була інтернка з Індії, яка після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ залишилася вчитися і працювати в Україні. "Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення", – написав міністр.