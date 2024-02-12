На міністра Кулебу напала собака (фото) [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на нього напав великий пес під час прогулянки. Про це міністр написав та опублікував фото в Instagram stories, а також показав фото своєї закривавленої ноги зі слідами собачих укусів.
За словами Кулеби, під час прогулянки зі своїми вихованцями на них напав чужий собака.
"Собак треба любити, але й тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", – написав міністр.
За словами Кулеби, він звернувся до медиків за допомогою, які «підрихтували» його ногу. Міністр зазначив, що на зміні була інтернка з Індії, яка після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ залишилася вчитися і працювати в Україні. "Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення", – написав міністр.
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