Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Ним виявився місцевий мешканець. Про це повідомила Нацполіція.

Нагадаємо, що 8 лютого невідомий розстріляв автомобіль в одному з районів Нікополя. У салоні згорілого транспортного засобу було виявлено тіло 59-річного заступника міського голови Нікополя.

У ході розслідування правоохоронці встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. За кілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.

Як виявилось, 33-річний місцевий мешканець чотири місяці готувався до скоєння злочину. Того дня, озброївшись, він чекав на заступника мера на маршруті його пересування.

Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, розстріляв його з автоматичної зброї (понад 20 пострілів) та кинув в автомобіль гранату.

Знаряддя злочину зловмисник закопав у лісопосадці. Зброя вилучена та направлена на експертне дослідження.

Встановлено, що підозрюваний виношував плани вбивства інших посадовців Нікополя. Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження.

Зловмиснику повідомлено про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.