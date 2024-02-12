Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя (фото, відео) [ Редагувати ]
Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова. Ним виявився місцевий мешканець. Про це повідомила Нацполіція.
Нагадаємо, що 8 лютого невідомий розстріляв автомобіль в одному з районів Нікополя. У салоні згорілого транспортного засобу було виявлено тіло 59-річного заступника міського голови Нікополя.
У ході розслідування правоохоронці встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. За кілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.
Як виявилось, 33-річний місцевий мешканець чотири місяці готувався до скоєння злочину. Того дня, озброївшись, він чекав на заступника мера на маршруті його пересування.
Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, розстріляв його з автоматичної зброї (понад 20 пострілів) та кинув в автомобіль гранату.
Знаряддя злочину зловмисник закопав у лісопосадці. Зброя вилучена та направлена на експертне дослідження.
Встановлено, що підозрюваний виношував плани вбивства інших посадовців Нікополя. Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження.
Зловмиснику повідомлено про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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