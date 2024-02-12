Президент Монголії (2009-2017 рр.) Цахіагійн Елбегдорж відреагував на "історичну лекцію" володимира путіна в інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону, де він виправдовував напад на Україну "історичними землями росії".

Після виступу путіна він знайшов історичну карту Монголії. На ній можна побачити, що сучасна територія рф кілька століть входила до складу Монгольської імперії. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

Після виступу Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація.

Нагадаємо, і Олаф Шольц і Джо Байден висміяли інтерв'ю путіна Карлсону.