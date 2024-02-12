Експрезидент Монголії нагадав путіну про імперію Чингісхана (фото) [ Редагувати ]
Президент Монголії (2009-2017 рр.) Цахіагійн Елбегдорж відреагував на "історичну лекцію" володимира путіна в інтерв'ю американському блогеру Такеру Карлсону, де він виправдовував напад на Україну "історичними землями росії".
Після виступу путіна він знайшов історичну карту Монголії. На ній можна побачити, що сучасна територія рф кілька століть входила до складу Монгольської імперії. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).
Після виступу Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії. Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація.
Нагадаємо, і Олаф Шольц і Джо Байден висміяли інтерв'ю путіна Карлсону.
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Напередодні вийшло перше за два роки інтерв'ю путіна кореспонденту західних ЗМІ. Це інтерв'ю російські ЗМІ назвали "найголовнішою міжнародною подією". Натомість західні медіа не такої високої думки ані про зміст, ані про інтерв'юєра. Докладніше - Ольга Жидецька.
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