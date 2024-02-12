Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб - до 13 травня 2024 року.

Пр оце свідчать картки законопроєктів №10456 та №10457 на сайті Верховної Ради.

З моменту початку повномасштабної війни з росією це вже десяте продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Нагадаємо, 9 лютого уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану.