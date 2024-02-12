Зеленський продовжив воєнний стан та мобілізацію на 90 днів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб - до 13 травня 2024 року.
Пр оце свідчать картки законопроєктів №10456 та №10457 на сайті Верховної Ради.
З моменту початку повномасштабної війни з росією це вже десяте продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Нагадаємо, 9 лютого уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану.
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