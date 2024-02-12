Новим президентом Фінляндії стане колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. Він переміг у другому турі президентських виборів колишнього главу МЗС Пекку Хаавісто. Про це повідомляє видання Yle.

Після підрахунку 100% бюлетенів Стубб набрав 51,6% голосів, Хаавісто - 48,4%. Явка у другому турі склала 70,7% (у першому турі - 75%).

Хаавісто привітав Стубба з перемогою і назвав його "придатною людиною" для роботи президентом.

Стубб на прес-конференції пізно ввечері 11 лютого заявив, що обрання президентом - "найбільша честь у його житті". На його думку, Фінляндія "стоїть на порозі нової ери, оскільки міжнародні правила оскаржуються з різних сторін".

Він зазначив, що не бачить можливості "політичного діалогу" з президентом рф володимиром путіним, доки росія веде війну проти України.

Ми всі хочемо знайти шлях до миру, але мені здається, що зараз цей шлях лежить тільки через поле бою. Все, що нам потрібно зробити, це надати рішучу підтримку Україні.

Александру Стуббу 55 років. Він йшов на вибори від правоцентристської Національної коаліції. Стубб обіймав кілька міністерських посад, а у 2014-2015 роках був прем'єр-міністром Фінляндії.

У 2017 році він пішов з політики. Повернутись у політику його попросив лідер "Нацкоаліції" та чинний прем'єр Петтері Орпо, зокрема через війну в Україні та складну ситуацію в Європі.

У ході трьох конституційних реформ (у 1991, 2000 та 2012 роках) повноваження президента Фінляндії помітно скоротилися.

Глава держави, наприклад, може розпустити парламент, але якщо його попросить про це прем'єр-міністр. А закон, який президент відмовився підписати, повертається до парламенту, де депутати мають право ухвалити його і без президентського підпису, якщо проект схвалить більшість з них.