У лікарнях бракує донорської крові: як допомогти пораненим захисникам [ Редагувати ]
В Україні склався брак донорської крові. Міністерство охорони здоров'я закликає українців прийти до пунктів здачі крові.
По всій Україні стабільною лишається висока необхідність у донорській крові. Потреби динамічні і змінюються щодня залежно від обставин.
Ситуація є критичною у Вінниці, Києві, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Кропивницькому, Харкові, адже тут потребують крові всіх груп.
Не зволікайте і заплануйте донацію у своєму місті:
- Вінниця: всі групи крові
- Київ: всі групи крові
- Одеса: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Миколаїв: всі групи крові
- Кропивницький: всі групи крові
- Харків: всі групи крові
- Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-
- Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
- Житомир: 4-
Знаходьте своє місто та зручно плануйте донації в особистому кабінеті.
Відповіді на питання з приводу донорства крові шукайте за посиланням.
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