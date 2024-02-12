"Сумська обласна клінічна лікарня" отримала від Збройних сил України важливий медичний вантаж гуманітарного призначення. Про це повідомляється на сайті медустанови.

"Дякуємо Генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу за надану гуманітарну допомогу у вигляді медичних виробів, які надійшли нам у лікарню.

Ми цінуємо вашу доброту та великодушність, і ваша підтримка важлива для нас більше, ніж ви можете уявити. Разом ми продовжимо боротьбу з медичними викликами та забезпечуємо найкращий можливий догляд для тих, хто цього потребує", - пишуть медики.

Переданий військовими гуманітарний вантаж складається з необхідних засобів для проведення хірургічних втручань, обладнання для проведення медичних досліджень хворих, засобів для полегшення стану лежачих пацієнтів та витратних матеріалів для гіпсування.

Також медики отримали медичний хірургічний одяг, засоби для взяття і переливання крові тощо. Необхідні медикам речі надійшли з США.

Вантаж доправлений до Сумської обласної клінічної лікарні в межах цивільно-військового співробітництва з Командуванням Обʼєднаних Сил ЗСУ.

"Сумська обласна клінічна лікарня" є багатопрофільним медичним закладом охорони здоров’я вторинного рівня, в якому надається спеціалізована цілодобова медична допомога хворим, у тому числі людям, пораненим внаслідок ворожих обстрілів, вимушено переміщеним особам та цивільним, що надходять для стаціонарного лікування.

"Сумська обласна клінічна лікарня" - це провідний медичний заклад, що має вищу акредитаційну категорію, в якому допомогу отримує п’ята частина населення області.