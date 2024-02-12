Росіяни на Донеччині зібрали "царь-потяг" довжиною 30 км, у складі якого понад дві тисячі вагонів. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState.

Безперервна конструкція з товарних вагонів тягнеться по гілці від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу.

Зведення цієї вагонної багатоніжки почалось у липні 2023 року. Для побудови, вочевидь, використовувався рухомий склад, вкрадений з тимчасово окупованих територій.

Наведені радарні знімки - загальнодоступні, для розуміння масштабів цього утворення. Побудова "потягу" верифікована візуально на знімках за різні періоди часу.

"Це є дуже специфічною інженерною спорудою, ефективність якої оцінити складно. Задумка зрозуміла - перешкода для просування Сил Оборони. ЇЇ цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити чи підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай важко, а рух техніки через таку заваду без пробиття коридору неможливий", - пишуть аналітики.