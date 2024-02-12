Російська армія більше не проводить "м'ясні штурми" в Авдіївці, а працює малими штурмовими групами за підтримки авіації. Про це повідомив командир 47 окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин.

За його словами, поки у гарнізону Авдіївки є сили та засоби, ворог не зможе оточити місто.

Поки у нас є сили та засоби, ворог не зможе оточити Авдіївку. Зараз "м'ясними хвилями" вони вже не намагаються закидати, бо в них уже немає стільки людей. Періодично намагаються промацувати нашу оборону малими штурмовими групами, перед цим працює авіація. Наші воїни стійко стоять на позиціях.

Росіяни кидають на штурми як диверсійні групи, так і в'язнів з загонів "Шторм-Z" і "Шторм-V".

Ми стикалися як з механізованими підрозділами, так і кримінальниками.

До Авдіївки "одну зі своїх найкращих бригад" - 3-ю штурмову, пише Forbes з посиланням на джерела. Задача підкріплення - відкинути росіян від головної асфальтованої дороги, що веде до центру Авдіївки.

Задумкою командування може бути створення в Авдіївці "пастки виснаження" для армії рф, як було у Бахмуті. Однак цьому заважає дефіцит снарядів у ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше 3-я штурмова бригада, сформована Андрієм Білецьким на базі ветеранів "Азова", була основною ударною силою в контрнаступі ЗСУ під Бахмутом, яке тривало з травня по листопад.

Нагадаємо, генерал Тарнавський 11 лютого повідомляв, до Авдіївки прибуло підкріплення.