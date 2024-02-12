Німецька поліція затримала вбивць 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, якого зарізали під Дюссельдорфом. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

Українські дипломати контролюють лікування іншого пораненого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає, наголосив Ніколенко.

Німецька преса повідомляє гучного вбивства українського спортсмена. Як пише Bild, Володимира Єрмакова зарізав 15-річний школяр турецького походження через конфлікт у автобусі.

Інцидент стався в Оберхаузені в суботу, 10 лютого. Близько 20:00 17-річний українець повертався додому з 18-річним товаришем по команді ART Giants Düsseldorf.

В автобусі у них виникла сваркауперечка з місцевими школярами. Коли баскетболісти вийшли з автобуса біля залізничного вокзалу, щоб сісти на потяг до Дюссельдорфа, підлітки напали на них з ножами. Це зафіксували вуличні камери.

Від отриманих ран Єрмаков помер у лікарні, а Артем Козаченка тяжко поранений. Вдвох вони отримали дев'ять ножових поранень у груди та живіт.

За даними поліції, в результаті бійки серйозно постраждали ще двоє молодих людей - сирієць (14 років) та німкеня ліванського походження (13 років).

Підозрювані затримані. Головний із них - 15-річний школяр німецько-турецького походження з Гельзенкірхена, вже відомий поліції за серією нападів і пограбувань.

Другий - 14-річний школяр німецько-грецького походження з міста Херне, також відомий поліції. Першого заарештували, другого передали опікунам.

Володимир Єрмаков був єдиним 17-річним українцем у складі команди з Дюссельдорфа ART Giants, яка виступає в U19-Бундеслізі. Він переїхав до Німеччини у липні 2023 року.

Володимир Єрмаков