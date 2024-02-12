"Канзас-Сіті Чіфс" обіграв "Сан-Франциско 49" з рахунком 25:22 у Супербоулі. Фінал північноамериканської Національної футбольної ліги відбувся на арені Allegiant Stadium у Неваді.

Основний час гри завершився з рахунком 19:19. "Канзас-Сіті Чіфс" перевів матч в овертайм, зрівнявши рахунок за три секунди до кінця основного часу. Це вдруге в історії, коли для виявлення переможця Супербоула знадобився овертайм. "Канзас-Сіті Чіфс" виграв Супербоул вчетверте в історії та вдруге поспіль.

Найціннішим гравцем Super Bowl-2024 визнали квортербека "Канзас-Сіті Чіфс" Патріка Махоумса. Він здобув цей титул втретє у кар'єрі. 28-річний Махоумс виступає за команду з 2017 року.

"Канзас-Сіті Чіфс" та "Сан-Франциско 49" минулого разу зустрічалися у Супербоулі у 2020 році. Тоді також переміг "Канзас-Сіті Чіфс" з рахунком 31:20.

Super Bowl-2024 став 58-м за рахунком. Хедлайнером шоу у перерві був співак Usher. Гімн США перед матчем виконала співачка та актриса Ріба Макінайр. Середня вартість квитка на матч становила $8 400. Максимальна вартість 30-секундного рекламного ролика під час трансляції Супербоулу сягнула $7 млн.

Виступ Usher на Супербоулі

Супербоул - одна з найпривабливіших спортивних подій у світі, лише у США його дивиться кожен третій американець. Вперше Супербоул відбувся у 1966 році, коли NFL та Американська футбольна ліга (AFL) домовилися про об'єднання та склали дві конференції нової ліги. Відтоді у Супербоулі зустрічаються найкращі команди кожної з конференцій.

У 2022 році Super Bowl виграла команда "Лос-Анджелес Ремс".