Кенійський марафонець, рекордсмен світу Келвін Кіптум, загинув у автокатастрофі. Про це повідомляє CNN.

Toyota Premio, за кермом якої був спортсмен, ввечері 11 лютого розбилася неподалік від міста Ельдорет у Кенії. За даними місцевої поліції, Кіптум не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево.

Разом із Кіптумом загинув його тренер Жерве Хакізімана. Ще одна людина, яка перебувала в автомобілі, вижила і госпіталізована з тяжкими травмами.

24-річний Кіптум встиг встановити кілька світових рекордів у марафоні. У жовтні 2023 року він пробіг Чиказький марафон за 2 години 35 секунд і збирався найближчим часом покращити свій результат, ставши першим марафонцем, хто подолає дистанцію менш ніж за дві години.

Келвін Кіптум перейшов на марафонський біг з забігів на короткі дистанції лише за рік до того, як встановив рекорд.