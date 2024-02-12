Марафонець і рекордсмен світу Келвін Кіптум загинув у ДТП [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Кенійський марафонець, рекордсмен світу Келвін Кіптум, загинув у автокатастрофі. Про це повідомляє CNN.
Toyota Premio, за кермом якої був спортсмен, ввечері 11 лютого розбилася неподалік від міста Ельдорет у Кенії. За даними місцевої поліції, Кіптум не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та врізався у дерево.
Разом із Кіптумом загинув його тренер Жерве Хакізімана. Ще одна людина, яка перебувала в автомобілі, вижила і госпіталізована з тяжкими травмами.
24-річний Кіптум встиг встановити кілька світових рекордів у марафоні. У жовтні 2023 року він пробіг Чиказький марафон за 2 години 35 секунд і збирався найближчим часом покращити свій результат, ставши першим марафонцем, хто подолає дистанцію менш ніж за дві години.
Келвін Кіптум перейшов на марафонський біг з забігів на короткі дистанції лише за рік до того, як встановив рекорд.
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