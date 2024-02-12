На півдні Сектору Гази під час бою тяжке поранення отримав син посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського. Про це пишуть "Детали".

21-річний старшина Еяль Бродський служить у спецпідрозділі "Маглан". Він був прооперований, його стан стабільний, він приходить до тями після операції.

Посол Михайло Бродський зараз прямує до Ізраїлю, щоб бути поруч зі своїм сином.

Цієї ночі Ізраїль провів складну спецоперацію, звільнивши двох заручників - Фернандо Сімона Мармана (60 років) та Луїса Хара (70 років).

Цьому передував бій у Хан-Юнісі, в якому загинули старшина ізраїльської армії Алі Ельдор та старшина Алон Кляйнерман. Їх з ручного протитанкового гранатомета обстріляли палестинські бойовики, уточнює 7 канал.

Михайло Бродський з сином