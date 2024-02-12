Віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що в Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають. Про це повідомляє Reuters.

Зростає категорія далеких безпілотників-камікадзе з дальністю польоту 300, 500, 700 та 1 000 кілометрів. Два роки тому такої категорії не існувало взагалі.

За його словами, нещодавня серія ударів по російських нафтових об'єктах відображає зусилля уряду у сприянні виробництву далекобійних безпілотників. Минулого року в рамках ініціативи BRAVE1 військовим технологічним стартапам було виділено близько 2,5 мільйонів доларів у вигляді грантів, а у 2024 році ця сума збільшиться вдесятеро.

При цьому переважна більшість виробників є приватними. Як зазначив Федоров, лише одна з 10 компаній, чиї безпілотники можуть долітати до москви та Санкт-Петербурга, є державною.

Федоров підкреслив, що погоджується з оцінкою начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з москвою у виробництві безпілотників далекого радіусу дії.

Нам потрібно діяти антибюрократичним способом. У цьому суть прориву у війні технологій. Ми збираємося й надалі робити ставку на це, працювати у цьому напрямку. Тому що технології справді можуть нас врятувати.

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