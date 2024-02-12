На цьому річному тижні моди у Нью-Йорку Adobe Primrose вперше в історії вразила глядачів унікальністю електронної сукні, розробленої у співпраці з видатним модельєром одягу Christian Cowan. Про це повідомляє пресслужба компанії Adobe.

У попередньому році вперше американський розробник програмного забезпечення Adobe визначив нові стандарти в галузі моди, представивши інноваційну інтерактивну сукню.

Компанія Adobe вражає світ вишуканим винаходом – сукнею, яка змінює колір та візерунок прямо на тілі власника. Цей унікальний ефект досягнуто завдяки використанню динамічної тканини, розробленої за технологіями від Primrose Technologies.

Сукня складається з гнучких текстильних дисплеїв зі вшитими сенсорними датчиками. Раніше цю технологію використовували лише на невеликих шматках тканини, зокрема вдалося створити інтерактивну сумочку.

Новий варіант сукні має дещо інакший вигляд - цього разу розробники обʼєднали зусилля з дизайнером одягу Christian Cowan і вперше представили високотехнологічне вбрання на модному показі дизайнера.

Для ескізів візерунків сукні й обчислювального відображення позицій пелюсток використали векторний графічний редактор Adobe Illustrator, а Adobe After Effects - для анімованої графіки.

Технології не вперше обʼєднуються у співпраці з творчістю і стилем. У 2021 році на Паризькому тижні моди з’явився одяг от кутюр, для розробки якого використали програми Adobe Photoshop і Adobe Illustrator. 3D-дизайн дедалі частіше використовують в індустрії моди, оскільки це дешевше і скорочує цикли створення одягу.

Нагадаємо, компанія Apple змінила правила для розробників, які випускають програмне забезпечення iOS для смартфонів iPhone у Європейському Союзі. Тепер користувачі з ЄС зможуть завантажувати на свої гаджети сторонні застосунки, а не лише з Apple App Store.