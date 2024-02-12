Колишньому поліцейському, який разом із братом спрямовував ракету на селище Гроза в Харківській області, оголосили нову підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Після початку повномасштабного російського вторгнення фігурант розпочав співпрацювати з росіянами, виконуючи всі їхні вказівки. Йому було надано нове місце роботи в складі окупаційної "патрульної служби".

Разом із військовими рф він чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, і навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам.

За свою роботу отримував по 45 тисяч російських рублів щомісяця. Під час звільнення Куп'янська втік на підконтрольну росіянами територію. Колишнього поліцейського заочно підозрюють у державній зраді.

Зрадником був і рідний брат підозрюваного, кримінальне провадження щодо нього, за фактом державної зради, працівники ДБР скерували до суду в листопаді 2022 року.

Раніше ми писали про те, що ракетний удар по кафе у селі Гроза Харківської області 5 жовтня був завданий військами рф навмисно. Поряд із місцем "прильоту" не було жодних ознак присутності українських військових, підтверджує Моніторингова місія ООН.