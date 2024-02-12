Окупанти підло змінювали тактику: Кім розповів про останні обстріли Миколаєва [ Редагувати ]
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про те, що окупанти підло змінювали свою тактику під час обстрілів Миколаєва минулого тижня. Особливо вони намагалися атакувати рятувальників, що працювали на місцях подій. Про це стало відомо під час брифінгу.
Протягом минулого тижня Миколаїв зазнавав інтенсивних обстрілів військовими рф, причому вони робили це більш підло і змінювали тактику. Скажімо, у ніч на 11 лютого вони чотири рази запускали групи безпілотників з інтервалом приблизно в 30-60 хвилин.
За його словами, росіяни таким чином намагалися не лише викликати більш серйозні руйнування, а й вдарити по українських рятувальниках, які брали участь у ліквідації наслідків атак.
Також внаслідок удару 7 лютого, який росіяни завдали ракетою Х-22, був один загиблий та кілька поранених. Через атаку пошкоджено близько 70 будинків, три будівлі - повністю зруйновано.
Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого російські війська атакували Україну дронами-камікадзе "шахед".
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