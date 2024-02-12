Українські військові, ймовірно, розпочали використовувати проти російських безпілотників антидронові системи Vampire. За даними Defense Express, ці системи були успішно задіяні для відбиття атаки "Шахедів" в ніч на 11 лютого.

Відео бойових дій підрозділів протиповітряної оборони, оприлюднене прес-службою ВМС України, демонструє ефективність роботи антидронових систем Vampire.

На початку можна побачити, що зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, але використовують для цього невідому оптико-електронну станцію. Потім у дрон влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає.

Саме ці кадри наводять на думку, що на відео показано перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.

Раніше ми писали про те, скільки армія рф отримує "шахедів".