Україна почала збивати "Шахеди" лазерними антидроновими системами Vampire - ЗМІ [ Редагувати ]
Українські військові, ймовірно, розпочали використовувати проти російських безпілотників антидронові системи Vampire. За даними Defense Express, ці системи були успішно задіяні для відбиття атаки "Шахедів" в ніч на 11 лютого.
Відео бойових дій підрозділів протиповітряної оборони, оприлюднене прес-службою ВМС України, демонструє ефективність роботи антидронових систем Vampire.
На початку можна побачити, що зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, але використовують для цього невідому оптико-електронну станцію. Потім у дрон влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає.
Саме ці кадри наводять на думку, що на відео показано перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS.
Раніше ми писали про те, скільки армія рф отримує "шахедів".
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