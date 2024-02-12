Зеленський звітував про першу Ставку в новому складі [ Редагувати ]
У понеділок, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.
"Доповіді Головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ", - додав він.
Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ.
"Доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Подальша розбудова багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання. Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", - підсумував президент.
Нагадаємо, 9 лютого уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану.
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