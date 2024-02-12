У понеділок, 12 лютого, у місті Гьотеборг найбільший аквапарк Швеції вартістю 10,6 мільйона доларів було знищено в результаті декількох потужних вибухів. Про це повідомляє Aftonbladet.

Серії вибухів передувала пожежа. Наразі відомо, що постраждали 12 осіб.

За словами очевидців, пожежа почалась близько 10:00 за місцевим часом. При цьому майже відразу в одній з конструкцій аквапарку стався вибух. Рятувальники попереджають про ймовірність поширення вогню на сусідні будівлі. Було евакуйовано сусідній готель та офісні приміщення.

У конструкції багато пластику. Тож (дим) нездорово вдихати. Ось чому ми виходимо з попередженням про здоров’я.

Очевидці заявляють, що вибух в аквапарку був такої сили, що його відчули в сусідніх будівлях. Також відомо, що в результаті пожежі поранення отримали мінімум 12 осіб.

Аквапарк Oceana було заплановано відкрити цього літа, а його будівництво коштувало 1,2 мільярда крон (10,6 мільйона доларів). Він займає 6000 квадратних метрів у приміщенні та 4000 на відкритому повітрі - там мало бути 14 водних атракціонів. Було заплановано, що він може прийняти 1750 відвідувачів.

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