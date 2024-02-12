На сьогоднішній момент відомо, що громадяни України чоловічої статі, які мають вік до 27 років, не можуть бути призвані за мобілізацією. Це пов'язано з тим, що вони не знаходяться у військовому обліку військовозобов'язаних. Однак враховуйте, що військові правила та обставини можуть змінюватися, тому рекомендується слідкувати за оновленнями в законодавстві та офіційними повідомленнями від військових влад.

Про це стало відомо під час брифінгу начальника служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки майора Романа Істоміна.

За його словами, військовий облік ділять на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

На військовий облік призовників беруть юнаків, яким виповнилося 17 років після того, як вони отримують приписне посвідчення. Це потрібно для призову на строкову службу.

При цьому під час воєнного стану призову на строкову службу не проводять, але процес приписки не скасовували.

Істомін уточнив, що на військовий облік військовозобов'язаних беруть громадян чоловічої статі з 27 років. Призовна комісія приймає рішення про їх переведення з військового обліку призовників.

Вже у 27 років громадянин, який був раніше призовником, повинен прийти до ТЦК. Там утворюється медична комісія, що визначає його рівень придатності за станом здоров'я. Якщо він придатний до військової служби, він з військового обліку призовників переводиться на військовий облік військовозобов'язаних, додав начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК.

І лише у 27 років він може бути мобілізований, принаймні, згідно з чинним законодавством. За контрактом він може призиватися раніше, з 21 року. Але саме за мобілізацією лише у 27 років він взагалі потрапляє в облік, звідки призивають за мобілізацією. До цього не можуть закликати за мобілізацією фізично, тому що його немає у цьому обліку.

Нагадаємо, 9 лютого уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану.