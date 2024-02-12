У Полтавській області чоловікові було вручено 18 повісток, проте він зміг уникнути мобілізації, хоча його визнали придатним до служби в армії. Про це на брифінгу розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціального захисту Роман Істомін.

Житель Полтавської області у період з червня по листопад 2023 року отримав 18 повісток. Він 16 разів приходив до ТЦК, однак через його стан здоров'я військові частини відмовлялись брати його на службу.

Як заявляє сам чоловік, останні рази його до військових частин відвозив особисто підполковник, але кожного разу його завертали назад. Тому останні дві повістки він вирішив проігнорувати. Через це суд визнав чоловіка винним за ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) Кримінального кодексу України та засудив до 4 років позбавлення волі.

Однак обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, тож суд пом’якшив йому вирок на 2 роки іспитового.

Наголошував на безладі у системі ТЦК, стверджував, що у його військовому квитку, який зберігається у працівників ТЦК, не відображена вся інформація щодо його обліку, а натомість працівники ТЦК постійно виправляють у ньому дати замість внесення дійсної інформації. Усе наведене вплинуло на нього та стало наслідком того, що останні два рази він дійсно не з’явився за повістками.

Як відреагували в ТЦК

Громадянину було неодноразово вручено повістки, він за ними з'являвся в ТЦК. Військово-лікарською комісією він був визнаний придатним до військової служби, направлявся до навчальних центрів.

Однак у навчальних центрах, куди направляють мобілізованих, також є приймальна комісія. Яка і відмовлялась приймати чоловіка на навчання.

Там психолог, медик, який оглядає людей, які прибули. Коли кажуть, що ТЦК гребуть всіх: "хромих", хворих... В навчальному центрі відбирають, не можна привезти аби кого і запихнути в навчальний центр. Там є свій відбір. І громадянин там спілкується без присутності представника ТЦК. Тобто, що він там казав, ми не знаємо. Можливо, вдавав епілепсію, можливо, казав, що в нього тиск постійно високий. Але загалом, згідно з чинним законодавством, він придатний до військової служби. Було лише рішення, що навчальний центр відмовляється його приймати. Через це він отримував повістку на наступну дату.

Нагадаємо, 1 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк розповів деталі про електронні повістки.