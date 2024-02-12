Спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти зазнають тяжких втрат у спробах вибити українських захисників із лівобережжя Херсонської області. ЗСУ ліквідують до 70% штурмової групи ворога. Про це вона заявила в ефірі FREEДОМ.

За її словами, для формування штурмових груп росіяни вже не використовують бронетехніку. Це пояснюється тим, що в перших спробах вибити українських захисників з лівобережжя Дніпра техніка рф дуже швидко "зникала".

Тому зараз використовуються чисто "м'ясні штурми" та формуються штурмові групи з великою складністю, оскільки "сарафанне радіо" окупаційних військ дуже швидко поширює інформацію про результати такої штурмової діяльності, коли група повертається із втратами до 70% особового складу.

Вона зазначила, що вороже командування залучало до штурмів і морську піхоту, і десантно-штурмові війська, і навіть берегову охорону. Але такі підрозділи відмовлялися атакувати без підтримки бронетехніки.

Попри значні втрати, російське командування продовжує вимагати штурмувати позиції українських захисників.

Але результату вони поки що не мають. Постійно наголошується, вони мають дуже високі втрати в особовому складі, і виходить, що їм доводиться повертатися на свої позиції ні з чим. Наші підрозділи продовжують роботу щодо зміцнення позицій та, по можливості, зачистки території для розширення цього плацдарму.

Раніше ми писали про те, що російські війська нарощують використання хімічної зброї в Україні, чим порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є російська федерація.