Українців попередили про небезпеку у Карпатах [ Редагувати ]
У вівторок, 13 лютого, на Закарпатті є загроза сходження снігових лавин. Ходити в гори вкрай небезпечні. Про це повідомляє ДСНС.
Впродовж 10-12 лютого на Закарпатті, зі схилу гори Плай зійшло три лавини мокрого снігу, без негативних наслідків.
Синоптики прогнозують, що завтра на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.
Не ризикуйте власним життям та не вирушайте у цей час у гори!
Частину України 13 лютого накриють невеликі та помірні дощі. При цьому на півночі прогнозується туман. За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно.
Очікується невеликий, а у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ. Лише у південній та південно-східній частині вночі без опадів.
Вночі та вранці на півночі країни місцями прогнозується туман.
Вітер південний (у західних областях - північно-західний), 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а у східних областях 0 +5 градусів. При цьому вдень очікується +8 +1 градусів, а у західних та північних областях +5 +10.
Крім того, у Карпатах прогнозується дощ з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби становитиме 0 +5 градусів.
Дивіться також, коли грати весілля у 2024 році.
по темі
У понеділок, 5 лютого, до Карпат прийшла справжня зима
Законопроєкт, що передбачає допомогу Україні на 60 млрд доларів, розглядається у Сенаті США та передбачає підтримку до вересня 2025 року
Спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти зазнають тяжких втрат у спробах вибити українських захисників із лівобережжя Херсонської області
У Полтавській області чоловікові було вручено 18 повісток, проте він зміг уникнути мобілізації, хоча його визнали придатним до служби в армії
Військовий облік ділять на облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів