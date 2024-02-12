У вівторок, 13 лютого, на Закарпатті є загроза сходження снігових лавин. Ходити в гори вкрай небезпечні. Про це повідомляє ДСНС.

Впродовж 10-12 лютого на Закарпатті, зі схилу гори Плай зійшло три лавини мокрого снігу, без негативних наслідків.

Синоптики прогнозують, що завтра на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Не ризикуйте власним життям та не вирушайте у цей час у гори!

Частину України 13 лютого накриють невеликі та помірні дощі. При цьому на півночі прогнозується туман. За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно.

Очікується невеликий, а у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ. Лише у південній та південно-східній частині вночі без опадів.

Вночі та вранці на півночі країни місцями прогнозується туман.

Вітер південний (у західних областях - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а у східних областях 0 +5 градусів. При цьому вдень очікується +8 +1 градусів, а у західних та північних областях +5 +10.

Крім того, у Карпатах прогнозується дощ з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби становитиме 0 +5 градусів.

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