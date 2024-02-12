Законопроєкт, що передбачає допомогу Україні на 60 млрд доларів, розглядається у Сенаті США та передбачає підтримку до вересня 2025 року. Ця ініціатива може стати "пасткою" для колишнього президента Дональда Трампа у випадку його переобрання, зауважив сенатор-республіканець Джеймс Венс у своєму записі, інформує Politico.

Він розповів, що законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню може зв'язати руки Трампу у разі, якщо той знову стане президентом США та захоче призупинити виділення коштів на підтримку нашої країни.

Це пов'язано з тим, що термін дії частини коштів, передбачених законопроектом, спливає за дев'ять місяців після початку наступного президентського терміну (20 січня 2025 року). Це, на думку Венса, фактично сковує Трампа у прийнятті власних рішень щодо витрат на Україну.

Цей пункт (у законопроєкті - ред.) є спробою перешкодити президенту Трампу проводити бажану політику, а якщо він все одно буде це робити, то дати підстави для його імпічменту і підірвати його адміністрацію. Усі республіканці повинні виступити проти його прийняття.

Раніше Трамп уже заявляв, що готовий "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.