12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла рішення, яке прискорює створення механізму для використання надлишкових прибутків від заморожених активів росії на території ЄС на користь України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами Центробанку РФ на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні грошові залишки, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи, – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Після прийняття рішення представниками ЄС наприкінці січня, Рада Євросоюзу ухвалила норми, які регулюють правовий статус надлишкових прибутків від російських активів, заморожених на території об’єднання, і вимагають зберігати їх на окремих рахунках.

Депозитарії не мають права розпоряджатися цими прибутками від російських активів, зауважує Рада Євросоюзу. Проте наглядові органи в кожній країні можуть приймати індивідуальні рішення щодо "вивільнення частки цього чистого прибутку" за запитом депозитарія.

Нагадаємо, країни G7 разом з Євросоюзом планують використовувати заморожені російські активи як заставу для допомоги Україні. У чому перевага цієї схеми та як ще країну на заході планують використовувати заблоковані кошти російського Центробанку - дивіться у сюжеті "Подробиць".