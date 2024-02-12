Голова Пентагону не поїде до Брюсселю через госпіталізацію [ Редагувати ]
Міністр оборони США Ллойд Остін не зможе відвідати Брюссель через госпіталізацію. Запланована зустріч у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 14 лютого, разом з засіданням міністрів оборони країн НАТО, буде проведена в онлайн-режимі.
Цю інформацію американським журналістам передав співрозмовник з Пентагону, повідомляють Reuters і CNN.
Остін вже скасував свою поїздку і передав свої обов'язки заступниці Кетлін Гікс.
Попередньо Ллойда Остіна госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда через проблеми з сечовим міхуром. Спочатку він залишався на посаді міністра оборони під час перебування в лікарні, але кілька годин потому передав свої обов'язки заступниці. Вона вже розпочала виконувати свої нові обов'язки.
Увечері 11 лютого, після обстежень і тестувань, міністра перевели в інтенсивний відділ лікування. Тривалість його перебування в лікарні наразі невідома, але в Пентагоні наголошують, що "поточна проблема зі сечовим міхуром не повинна вплинути на очікуване повне одужання", а прогноз щодо раку "залишається дуже добрим".
Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін повинен був очолити засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі.
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