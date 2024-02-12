Президент Володимир Зеленський оголосив за результатами Ставки про плани збільшення чисельності мобільних вогневих груп протиповітряної оборони в Україні, які відбиватимуть атаки дронів-камікадзе Shahed.

У понеділок, 12 лютого, президент провів перше засідання Ставки з участю нових військових командувачів. Голова Командування Об'єднаних Сил Олександр Сирський та начальник Генерального Штабу Анатолій Баргилевич, разом із командувачами за напрямками, представили звіт щодо ситуації на фронті.

Було представлено детальний аналіз стану захисту критичної інфраструктури, такої як енергетика, теплопостачання та водопостачання, яка залишається основною мішенню для ракетних та дронових атак з боку росії.

Щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам. Збільшимо й кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору, і я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх і допомагає, — сказав президент.

Також була доповідь про забезпечення всіх підрозділів снарядами, дронами та радіоелектронною боротьбою.

Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння — на всіх рівнях, — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 діб - до 13 травня 2024 року.