Намагався розібрати снаряд: на Донеччині загинув чоловік [ Редагувати ]
На території Донеччини двоє чоловіків спробували розібрати артилерійський снаряд, в результаті чого він вибухнув. Один з чоловіків загинув, а другий отримав поранення.
Про це повідомила ДСНС України.
До Служби порятунку повідомили, що біля села Молочарка Костянтинівської громади Краматорського району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета від отриманих поранень помер на місці чоловік 1993 року народження, - йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що пораненого чоловіка доставлено до лікарні у Костянтинівці в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік виявив боєприпас та приніс його додому. Той неочікувано вибухнув та призвів до смертельних поранень місцевого мешканця.
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