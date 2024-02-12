У Франції викрили російську пропагандистську мережу, яка була спрямована проти України [ Редагувати ]
У Франції була розкрита структурована та координована мережа дезінформації, яка спрямована на Захід та надання допомоги Україні.
Про це повідомляє видання Le Figaro, посилаючись на заяву Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Viginum.
Згідно з результатами кількомісячного розслідування, було розкрито мережу інформаційних порталів, спрямованих на окуповані росією території України, а також на Францію, Німеччину та Польщу.
Цю мережу, яку іронічно назвали "Портал Комбат", вважають за джерело проросійського контенту, яке має на меті збуджувати суперечки та зменшувати підтримку України на Заході.
Наразі не встановлено особу, що стоїть за цією операцією, але за думкою експертів, цю "пекельну машину" дезінформації безпосередньо контролює адміністрація президента в Москві.
"Портал Комбат" базується на мережі з 193 "інформаційних порталів", що складаються з трьох цифрових екосистем. Перша об'єднує сайти під назвою "Правда", які доступні в кількох європейських країнах та США. Ці сайти були запущені в червні 2023 року з метою переширення російської пропаганди через соціальні мережі та інформаційні агентства.
Продовження мережі, що орієнтована на українськомовну аудиторію, складається з іншої екосистеми сайтів під назвою "news.ru", яка була створена для російської аудиторії в Україні та має 41 назву українських міст, особливо в окремих стратегічних районах.
Як зазначалося раніше, в мережі поширюється реклама веб-сайтів, які нібито мають зв'язок з колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
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