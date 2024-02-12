У результаті ударів окупантів по резервуарах підприємства у Немишлянському районі стався виток нафтопродуктів в екосистему. За попередніми оцінками, було викинуто близько 3000 тонн продуктів у навколишнє середовище. Усі відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

Про це повідомили на сайті Харківської обласної військової адміністрації.

Фахівці Державної екологічної інспекції у Харківській області взяли проби води на 9 об’єктах у місті Харкові та області, зокрема у річці Уді. Ці зразки були передані для експрес-тестування до Науково-дослідної установи "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" з метою визначення ступеня забрудненості та наявності шкідливих речовин.

Одночасно було розроблено план дій для запобігання розповсюдженню шкідливих речовин по річці Уді, яка впадає у річку Сіверський Донець. Визначено місце на руслі річки Уді, де будуть проводитись заходи щодо припинення руху нафтопродуктів за допомогою портових інфраструктурних бар'єрів та очищення водних ресурсів за допомогою сорбентів.

Було прийняте рішення про збільшення перевірок та контролю на місцях зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів та інших небезпечних речовин на території Харківської області.

За результатами попередніх досліджень, нафтопродукти не потрапили до джерел питної води.

Нагадаємо, величезна пожежа спалахнула в Харкові в Немишлянському районі після влучання "Шахедів" в місце зберігання пального. Зайнялися одразу 15 будинків на чотирьох вулицях. Рятувальники всю ніч і ранок гасили пожежу.