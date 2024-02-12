Джо Байден зареєструвався у TikTok попри заборону (відео) [ Редагувати ]
У соцмережі TikTok зʼявилася сторінка президента США Джо Байдена, незважаючи на обмеження, що високопосадовцям США заборонено користуватися цією платформою з міркувань безпеки.
Про це повідомляє BBC.
Команда Байдена створила акаунт з ім'ям користувача @bidenhq під час трансляції Супербоулу, фінальної гри сезону у професійному американському футболі. Це свято стало національним заходом у США і найпопулярнішою телевізійною подією року. Під час матчу компанії витрачають мільйони доларів на рекламу, а політики намагаються просунути свої кампанії.
У своєму першому відео на TikTok президент висловився легко й неформально: "Лол, привіт, друзі". В ролику його запитали про враження від Супербоулу.
@bidenhq
lol hey guys♬ Fox nfl theme - Notrandompostsguy
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