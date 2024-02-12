У соцмережі TikTok зʼявилася сторінка президента США Джо Байдена, незважаючи на обмеження, що високопосадовцям США заборонено користуватися цією платформою з міркувань безпеки.

Про це повідомляє BBC.

Команда Байдена створила акаунт з ім'ям користувача @bidenhq під час трансляції Супербоулу, фінальної гри сезону у професійному американському футболі. Це свято стало національним заходом у США і найпопулярнішою телевізійною подією року. Під час матчу компанії витрачають мільйони доларів на рекламу, а політики намагаються просунути свої кампанії.

У своєму першому відео на TikTok президент висловився легко й неформально: "Лол, привіт, друзі". В ролику його запитали про враження від Супербоулу.