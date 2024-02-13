У Німеччині затримали підозрюваного у вбивстві 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Це німець турецького походження, зараз він - під вартою.

У місті Оберхаузен на Володимира та його друга Артема Козаченка напали школярі з ножами. Суперечка спершу зав'язалася в автобусі - начебто на національному підґрунті. Коли спортсмени вийшли на зупинці, на підлітків накинулися з ножами. Усі подробиці - в матеріалі Тетяни Логунової.

Про вбивство Володимира Єрмакова стало відомо напередодні вранці. Трагічну новину сповістили Федерації баскетболу України та Києва на своїх сторінках у соцмережах.

Жахлива звістка для української баскетбольної родини… У Дюссельдорфі сталося страшне горе - трагічно загинув 17-річний баскетболіст юнацьких збірних України Володимир Єрмаков. Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали в місті Обергаузен із ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! За попередньою інформацією злочинці - молоді люди не німецького походження.

Уже за кілька годин інформацію підтвердив і німецький клуб, у якому грали хлопці.

Трапляються події, які неможливо зрозуміти чи передати словами... Ми сумуємо та прощаємося з нашим молодим гравцем Володимиром Єрмаковим, який став жертвою насильницького нападу та пішов із життя. На даний момент ми не знаємо усіх обставин трагедії. У цю важку годину ми повинні триматися разом, заради Володимира та його рідних. Як клуб, як сім'я, як друзі - у пам'ять про Володимира. Спочивай з миром!

Наразі відомо, що трагедія сталася у суботу ввечері. Володимир Єрмаков та його колега по збірній Артем Козаченко їхали автобусом на центральний вокзал міста Оберхаузен. У транспорті до них причепилася група молодиків. Коли українці вийшли на своїй зупинці, почалася бійка. Володимир та Артем зазнали тяжких ножових поранень, постраждали ще двоє молодих людей. Поліція вже затримала двох нападників - це німці турецького та грецького походження, одному - 15 років, іншому - 14. Старший перебуває під вартою, молодшого - передали опікунам. Про мотиви нападу поліція нічого не повідомляє. Українське міністерство закордонних справ узяло цю справу під особливий контроль.

Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності.

За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає.

До Німеччини Володимир Єрмаков приїхав улітку 2023. До війни він жив у Києві та з дитинства займався баскетболом. Хлопцю було 17 років.