До тих, у кого раніше виявили порушення, приходять із повторними візитами.

12 людей загинуло, з них половина - через отруєння чадним газом. Такі дані ДСНС щодо пожеж від початку року. Під особливим контролем рятувальників - багатодітні родини, люди літнього віку та переселенці. До тих, у кого раніше виявили порушення, приходять із повторними візитами.

Пані Галина припрошує гостей одразу в дім до печі. Тепер вона ледь не зразкова, щоправда господиня ще планує доладнати грубу після попереднього візиту рятувальників.

Галина Кравченко, місцева жителька:

Не побілила оці от, а показали мене по телевізору, думаю: "Боже, яке страшне". Я знала шо нада, бо красить не буду, краска горить.

Цього разу до пенсіонерки завітали ще й представники Червоного Хреста. В рамках благодійної програми вони, за необхідності, забезпечують соціально незахищені верстви населення металевими печами, вогнегасниками і датчиками диму. Таким подарункам пані Галина радіє - й одразу хизується засвоєними знаннями про пожежну безпеку.

Галина Кравченко, жителька Черкащини:

Сажу обязательно, попіл вибираю, жилізячка там прибита, нічо не ставлю біля груби, ну в мене нема шо ставить, шоб не мішало, в мене там даже тряпка мокра завжди лежить.

А це вже подвір'я багатодітної матері Анни Доценко. Зауваження рятувальників про правильне обслуговування печі жінка теж врахувала.

Анна Доценко, жителька Черкащини:

- Як часто обслуговуєте? Трусите сажу, замазуєте тріщини? - Кожен тиждень. Шоб тепло було в хаті і готувати їсти.

Обов'язково трусити сажу, не тримати поряд із піччю легкозаймистих матеріалів і речовин, а ще мати металевий лист перед грубою. Це елементарні правила, які можуть врятувати життя. А нехтування ними призводить до фатальних наслідків, констатують рятувальники.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області:

З початку року в Черкаській області виникло 122 пожежі, в результаті - 9 осіб загинуло і 10 травмовано. І щоб, власне, запобігти виникненню пожеж, травмуванню і загибелі людей на них ми влаштовуємо чи не щотижня профілактичні рейди про пожежну безпеку у зимовий період.

За час підготовки матеріалу шокуючі дані щодо цьогорічних пожеж збільшились - додалося ще три пожежі та троє загиблих.