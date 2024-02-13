Він мріяв повернутися з окупації. І його мрія справдилася. 17-річний Михайло із Маріуполя - нарешті в Україні. Підліток понад півтора року прожив в окупації у так званій прийомній родині. Момент зустрічі хлопцями з рідними сестрами на Хмельниччині бачила Марічка Золота.

На цих кадрах - 17-річний Михайло щасливий, адже нарешті зустрівся з рідними на вільній Україні. Прийомна родина, в якій він мешкав, залишилася в окупованому Маріуполі.

Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:

Їм предлагали виїхати, виїхати з міста, але вона відмовилася. Вона хотіла залишитися в місті, тому що вважала, що так буде їй правильно

Але життя в окупації хлопцю було не до душі. Навчання у школі - лише російською. Щопонеділка - розмови "о главном", а ще змушували отримати російський паспорт.

Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:

Розповідали про політику, про це все. Лінійка була, співали російський гімн. З українським паспортом ти там не потрібен. Тільки російський паспорт.

Михайло наважився на втечу до рідних сестер, які вже перебували у Хмельницькому. Надважка подорож через росію, білорусь і Польщу. Чотири доби майже без їжі та зв'язку. Допомагали випадкові знайомі, волонтери і профільні міністерства.

Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:

Деякі мені допомогли. Наприклад , їжу або води дати. Тому що вони понімали, що дитина їде і в нього майже нічого немає. Крім сумки і куртки.

Два роки тому з окупації повернувся і 17-річний сирота Максим. Пригадує, як на Донеччині українським дітям-сиротам рашисти обіцяли "золоті гори".

Максим Бойко, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:

Приїхав мер і сказав, що дасть нам гуртожиток і коледж, в якому ми будемо навчатися. І професію, яку ми забажаємо. Але у підсумку, так нічого і не сталося.

Директор коледжу особисто їздив за дітьми на окуповані території. Допомагали волонтери, профільні міністерства та небайдужі.

Антон Білай, директор Маріупольського фахового будівельного коледжу:

Я їздив до окупованого Донецька за двома дітьми-сиротами. Це Бойко Максимом і Мокровським Іваном. Забрав їх звідти. Інші діти виїхали самі. При виїзді з так званої донецької народної республіки до ростовської області, тобто, фсб був допит дві з половиною години.

Михайло розпочав навчання у релокованому до Хмельницького Маріупольському фаховому коледжі. Юнак каже: виїхати з окупації складно, але можливо.

Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:

Я би бажав їм, щоб не тіряли надію та вірили, що у них все получиться, і їм поможуть люди добрі, в яких є добра душа, які допоможуть їм виїхати.

Всі діти-сироти Маріупольського фахового будівельного коледжу нині у безпеці. Частина студентів навчається очно, чимало - дистанційно. І вірять, що після Перемоги повернуться до рідного міста.