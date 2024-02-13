17-річний Михайло із Маріуполя - нарешті в Україні: він понад 1,5 року прожив в окупації [ Редагувати ]
Він мріяв повернутися з окупації. І його мрія справдилася. 17-річний Михайло із Маріуполя - нарешті в Україні. Підліток понад півтора року прожив в окупації у так званій прийомній родині. Момент зустрічі хлопцями з рідними сестрами на Хмельниччині бачила Марічка Золота.
На цих кадрах - 17-річний Михайло щасливий, адже нарешті зустрівся з рідними на вільній Україні. Прийомна родина, в якій він мешкав, залишилася в окупованому Маріуполі.
Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:
Їм предлагали виїхати, виїхати з міста, але вона відмовилася. Вона хотіла залишитися в місті, тому що вважала, що так буде їй правильно
Але життя в окупації хлопцю було не до душі. Навчання у школі - лише російською. Щопонеділка - розмови "о главном", а ще змушували отримати російський паспорт.
Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:
Розповідали про політику, про це все. Лінійка була, співали російський гімн. З українським паспортом ти там не потрібен. Тільки російський паспорт.
Михайло наважився на втечу до рідних сестер, які вже перебували у Хмельницькому. Надважка подорож через росію, білорусь і Польщу. Чотири доби майже без їжі та зв'язку. Допомагали випадкові знайомі, волонтери і профільні міністерства.
Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:
Деякі мені допомогли. Наприклад , їжу або води дати. Тому що вони понімали, що дитина їде і в нього майже нічого немає. Крім сумки і куртки.
Два роки тому з окупації повернувся і 17-річний сирота Максим. Пригадує, як на Донеччині українським дітям-сиротам рашисти обіцяли "золоті гори".
Максим Бойко, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:
Приїхав мер і сказав, що дасть нам гуртожиток і коледж, в якому ми будемо навчатися. І професію, яку ми забажаємо. Але у підсумку, так нічого і не сталося.
Директор коледжу особисто їздив за дітьми на окуповані території. Допомагали волонтери, профільні міністерства та небайдужі.
Антон Білай, директор Маріупольського фахового будівельного коледжу:
Я їздив до окупованого Донецька за двома дітьми-сиротами. Це Бойко Максимом і Мокровським Іваном. Забрав їх звідти. Інші діти виїхали самі. При виїзді з так званої донецької народної республіки до ростовської області, тобто, фсб був допит дві з половиною години.
Михайло розпочав навчання у релокованому до Хмельницького Маріупольському фаховому коледжі. Юнак каже: виїхати з окупації складно, але можливо.
Михайло Лебедєв, студент Маріупольського фахового будівельного коледжу:
Я би бажав їм, щоб не тіряли надію та вірили, що у них все получиться, і їм поможуть люди добрі, в яких є добра душа, які допоможуть їм виїхати.
Всі діти-сироти Маріупольського фахового будівельного коледжу нині у безпеці. Частина студентів навчається очно, чимало - дистанційно. І вірять, що після Перемоги повернуться до рідного міста.
по темі
Минулося без постраждалих. Та з кожним обстрілом ворог перетворює місто на руїни. Моя колега Олена Мендалюк поспілкувалася з тими, хто не хоче полишати рідних, хоч і зруйнованих домівок.
Хто намагається урвати свій шматок на понівеченій загарбниками землі? Чому кремль потурає такій "набіговій" економіці? І чим вона може нашкодити самому режимові?
Кадровий дефіцит на окупованій Запорізькій атомній електростанції. За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на ЗАЕС бракує половини персоналу. Більше і про ситуацію на ЗАЕС, і про візит гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі - в матеріалі Інни Гогой.
ООН, приміром, реалізовує ремонт будинків та інших житлових приміщень. На якому етапі роботи і які ще проєкти у перспективі?
Наталія Гуменюк розповіла, чи варто готуватись до масованого російського обстрілу до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну