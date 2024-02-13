За оцінками СNN, з минулого року росія могла завербувати до 15 тисяч непальців.

Кубинці, непальці, сомалійці та навіть вихідці зі С'єра-Леоне. Росіяни вербують на війну в Україну тисячі найманців. Головне управління розвідки України днями показало сирійців, які отримали російські паспорти, щоби їхати вбивати в нашу країну. Про рекрутинг за кордоном, який розпочала країна -агресорка розкаже Ольга Жидецька.

Молоді люди, вітаю вас з отриманням російського громадянства. Тепер у вас всіх є російський паспорт!

Відео оприлюднило українське ГУР. На ньому група сирійців радо демонструє отримані лише за 5 днів російські документи. Усе тому, що погодилися воювати за країну-агресорку в Україні.

В українській розвідці зазначають, це частина з перших 1000 найманців, які тренуються, щоби незабаром вирушити до росії.

Окрім того, у Сирії інструктори з Хізбалли навчають росіян та сирійців запускати іранські дрони.

Рекрутинг чоловічого населення у Сирії, де панує розруха і злидні - зокрема й через участь росії у війні на території арабської республіки, Москва реалізує через туристичні фірми. Сирійцям спершу обіцяють роботу охоронців на нафтопереробних об'єктах в Якутії, а потім заманюють на "більш високооплачувану роботу" до Бурятії.

Злидні, незнання ситуації та прагнення будь-що покинути свою країну, штовхають тисячі іноземців у горно російської військової машини.

Приїхав до росії учитися або працювати, залишився без грошей, вскочив у халепу - опинився на війні. Ось типова історія, яку розповідають захоплені у полон нашими захисниками іноземці.

Щоби відрядити ось цього хлопця з Сомалі по краще життя до росії, родина зібрала тисячу доларів - величезні для цієї країни гроші. Після того, як його ошукали в Москві, чоловік побачив оголошення про набір у військо.

Полонений громадянин Сомалі:

Я просто сказав їм, що мені потрібна робота в армії. А вони сказали, це якраз те, що ми тобі надамо. Я запитав, де я буду працювати. Вони сказали мені, що я працюватиму всередині росії.

Географія, звідки прибули російські найманці, вражає. Окрім пост-радянських сусідів росії - як Таджикистан, Киргизстан та Узбекистан, це й далекі країни - Непал, Куба, Сирія, африканські - Марокко, Сомалі і навіть С'єрра-Леоне.

У хід ідуть всі засоби - зокрема росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів, яких сама ж заохотила штурмувати двері ЄС.

Через викриття повноцінної російської рекрутингової мережі розгорівся скандал у Непалі. Піcля загибелі своїх громадян, що разом з окупантами прийшли до України, ця країна офіційно звернулася до Москви з проханням не брати непальців до армії.

Нараян Пракаш Сауд, міністр закордонних справ Непалу:

Непал - це країна, яка вірить у неприєднання та мир, тому ми не маємо політики, щоб наших громадян таким чином вербували в армію будь-якої країни, з якою у нас немає угоди. У нас немає такої домовленості з росією, тож ми вимагають негайного повернення цих людей.

За оцінками СNN, з минулого року росія могла завербувати до 15 тисяч непальців. До рф вони здебільшого в'їжджають як туристи, і справді дані прикордонної служби показують збільшення турпотоку з Непалу, хоч і не таке значне.

У самій країні близько двох тисяч сімей заявляють, що не можуть зв'язатися з рідними, які поїхали до росії. Відомо також про кількох полонених непальців.

Полонений громадянин Непалу:

З Непалу воює… Я точно не знаю, але друг говорив мені що більше ніж 4-5 тисячі. Більше. Але точно не знаю. Тут пʼятеро непальців у тиловій зоні, а всього 23-є.

Про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували громадян воювати на боці росії в Україні, восени повідомляла і Куба. Ось дружина одного з рекрутів показує, як говорить з чоловіком.

Я знав, що договір справжній, коли приїхав сюди. російська федерація привезла мене сюди. Тут усі знали, за чим прийшли. Ми прийшли на війну. Усі це знали.

Яміделі Сервантес, дружина завербованого на війну проти України:

Тут у нас кілька були завербовані. Тих, хто залишився, можна порахувати на пальцях рук. Якби ми не були так нужденні, я впевнена, що ці чоловіки б не пішли. Мій був муляром, дуже багато працював. І одного разу сказав - "Я більше не можу, але я знаю, що робити".

А ось відео кубинців уже в окопах. Росіяни з них відверто потішаються.

При цьому більшість полонених іноземців стверджують, що були ошукані щодо платні. А дехто жаліється, що ставлення до них з боку росіян - гірше, ніж до худоби. Зокрема сербський снайпер Деян Берич каже, його співвітчизників обзивали циганами, били та гнали в бій без зброї..

Деян Берич, снайпер армії рф, країни-агресорки:

Пришел приказ, чтобы ребята пошли в наступление, им командование 119-го полка сказало, чтобы кому дало два рожка, кому дало три рожка БК и сказало - все уезжай а штурм, ему командование 119-го полка сказало, все остальное они заберут в бой.

Така ситуація, вважають в українській розвідці, свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати. Загалом же країна-агресорка повним ходом вербує іноземців, щоби уникнути чергової хвилі мобілізації.