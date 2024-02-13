І якщо Москві байдуже на долю своїх солдатів і найманців, які вони посилають в Україну на смерть. То пам'ять про наших воїнів, які полягли за свободу і незалежність - житиме вічно. Маленький Тимофій навряд чи колись пробачить ворогу смерть рідного батька. Людини з великим серцем і волею - волонтера Валерія Когута. Чоловік із перших днів війни допомагав нашим бійцям спершу в тилу, а згодом - і сам став на захист держави. Ольга Лучек розкаже історію захисника.

Оксана, вдова:

"Мамо, а шо так багато квітів, мамо, а шо це за кошик квітів, а шо за свято чи шо це таке, чому чорна ленточка". Оце він мене розпитує і я розумію - треба вже казати…я його посадила на колінце, за руки зловила, обняла і сказала: "Знаєш, Тимофійчику, наш тато - Герой, він нас захищав стільки, він нас надалі буде захищати з неба, він став Ангелом". А малий каже: "Як Ангелом, він що помер?"

Той страшний день шестирічний Тимофій не забуде ніколи. Нині тато - лише в серці хлопчика. Під час нашої розмови, він розглядає світлини батька і боязко шепоче мамі, що хоче плакати. Цьогоріч Тимофій вперше не просив у Святого Миколая подарунків.

Оксана, вдова:

Тимофійчик каже: "Ніякого такого бажання не загадую, у мене одне бажання". Він попросив Святого Миколая, щоб татові на небі простилися всі гріхи, щоб тато попав у світлий світ.

Валерій та Оксана познайомилися у 2007-му. Зустрівши один одного, вже не розлучалися.

Оксана, вдова:

Ми підтримували, були свідки одне одного нового життя, нових досягнень, нового досвіду в житті, всюди разом.

Допоки роз'єднала війна. Спершу Валерій волонтерив. Розвантажував фури, сортував гуманітарну допомогу, збирав необхідне людей, які постраждали через жорстокі дії російських окупантів.

Був добродушним і безвідмовним. А коли зрозумів, що більше потрібен не тут, а на самому фронті, без вагань став на захист своєї країни.

Таким пригадує волонтера Інна. Жінка якраз збирає допомогу для Куп'янського району на Харківщині. Саме там Валерій до останніх днів служив як командир десантно-штурмового відділення.

Інна, племінниця:

Останній свій вихід він відчував, що дуже все погано і він не повернеться, але пішов.

Попри страх і передчуття, воїн не відступився. Загинув Валерій Когут торік 19 грудня - у нього влучила куля російського снайпера.

Інна, племінниця:

Коли присилав фото як він повертається з виходу, такий весь в болоті, в пилюці, брудний, засмальцьований, я йому дзвоню ввечері кажу: "- Ти коли прийшов, та в обід, а чому не подзвонив? - А я поки перестірав все, щоб бути чистеньким, поки прибрав у хаті, тепер вже сів на свій стільчик і дзвоню вам".

Валерій не боявся роботи, і навіть у відпустці не відпочивав. На цьому відео він у військовій формі допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу.

Володимир Дорош, волонтер:

Він був тим магнітом і команди нашої, і позитив, завжди випромінював світло і добро, доброзичливість, тому для нас це величезна втрата.

Тепер до волонтерського штабу приходить малий Тимофій.

Він намагається у всьому бути схожим на батька-Героя. І мрії нього такі ж.

Тимофій, син: