І далі ще одна історія - про мрію воїна, яку втілили у життя його рідні. Вінничанин Микола Рачок завжди хотів мати власну книгарню, але не встиг - загинув на війні. І от родичі бійця, за отримані від держави виплати, створили унікальний книжковий простір. Назвали книгарню символічно - "Герої". Дивіться.

Полиці з тисячами книжок, а поруч - куточок пам'яті про Миколу. Антоніна - ділиться спогадами про брата. Каже: у книгарні живе його душа.

Колін куточок, куди приносять книги для нього, йому в подарунок. А фото - його улюблене, зроблене ним самим. Ну і всілякі-всілякі його речі…

За мирного життя Микола відслужив в армії, потім став журналістом. Коли почалася велика війна - одразу пішов добровольцем. Спершу витісняв ворога з Київщини, згодом його бригаду скерували на Схід.

Антоніна Люлька, сестра Миколи Рачка:

Він сказав, що вони там, аби тут не було того, що йому там було очевидно. Він дуже дбав про сімʼю. Він дбав про всіх.

Микола Рачок загинув на Бахмутському напрямку влітку 2022-го. Воїн з побратимами прийшов на допомогу іншій бригаді, в якої закінчувалися снаряди, викликавши вогонь вагнерівців на себе.

Антоніна Люлька, сестра Миколи Рачка:

Я памʼятаю його слова про те, шо якшо в нього буде змога зберегти життя тим людям, яких вдома чекають діти - він це зробить. І хлопці, приїхавши сюди сказали, що він врятував до 200 чоловік.

За це воїн нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня - посмертно. За життя Микола мріяв відкрити власну книгарню, і рідні втілили цей задум.

Антоніна Люлька, сестра Миколи Рачка:

Він хотів її в цих кольорах. У витриманому стилі. Тому маємо англійську класику. Він хотів, щоб книгарня стала простором, де будуть можливі зустрічі. З авторами, з письменниками, з поетами, з видавцями, з ілюстраторами….

Пліч-о-пліч з Антоніною працюють друзі та знайомі Миколи. Усіх об'єднала пам'ять і спільний біль від втрати рідних людей.

Максим Шклярчук, товариш Миколи Рачка:

Більше року, як в мене загинув молодший брат, це насправді важко. А з Миколою ми познайомились під час служби в армії, Коля був дуже світлою людиною, дуже інтелігентною.

Антоніна Люлька, сестра Миколи Рачка:

В Максима не стало брата на Сході. В Ані не стало коханої людини, на Півдні. І в Елі не стало батька на півночі. Це - чотири історії. Ми дуже багато про це говоримо. Тому що ні в кого немає відчуття, що їх немає….

Ця книгарня - особливий простір. Тут можна усамітнитися, зручно влаштуватися на м'яких диванах і… просто почитати.

Лада Іванічкіна, жителька Вінниці:

Це просто реально магічне місце. Місце, куди ти приходиш і хочеш залишитися, хочеш читати, гортати книжки, роздивлятися. І мені здається, що воно вдвічі, втричі , в мільйон прекрасніше, тому що в цьому місці - хоч і трагічна, але тут є феноменальна історія. І є душа…

Незвичайна книгарня має і промовисту назву "Герої".

Чому Герої? Тому що Коля - не один герой. І мова не тільки про героїв - тих хлопців, які герої для нас…

Антоніна впевнена: невдовзі на поличках книгарні стоятиме і книжка її брата. Адже Микола багато писав, залишилося зібрати його тексти і видати.

Антоніна Люлька, сестра Миколи Рачка: