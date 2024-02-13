Добровольців запрошують до війська. У Львові запрацював перший в Україні центр рекрутингу до армії. Запрошують кандидатів не лише на бойові посади, а й водіїв, саперів, бухгалтерів та медиків. Центр співпрацює напряму із військовими частинами і важлива умова - щоб доброволець потрапив саме на ту посаду, яку сам обрав.

Це список вакансій однієї із військових частин Львова. Поруч на столі однієї із працівниць нового рекрутингового центру ще з десяток побажань від інших семи військових формувань. На добровольців чекають також прикордонники та Нацгвардія.

Ірина Лучишин, працівниця Центру рекрутингу української армії:

Грошове забезпечення від 20 тисяч до 120, в залежності від поставленого завдання та місця служби.

З охочими захищати країну від російського ворога тут спілкуватиметься четверо цивільних працівниць. Після того, як доброволець обере бажану професію, він зустрінеться з представниками військової частини. Її також можна самостійно обрати у цьому рекрутинговому центрі.

Андрій Дудкевич, відповідальний за рекрутинг у 125 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ:

Такі рекрутингові центри дають можливість людині усвідомлено попасти в армію, а не так, що він отримав повістку, прийшов - і тут він опинився в навчальному центрі, а завтра опинився хтозна-де. У нас в бригаді трошки по-іншому виглядає. Якщо людина добровільно приходить, ми даємо поспілкуватися з безпосереднім керівником підрозділу, в які він буде служити. І це важливий момент.

До центру можна звернутися навіть після того, як отримав повістку від ТЦК.

Галина Піскорська, працівниця Центру рекрутингу української армії:

Лякатися не потрібно, можливість підібрати частину, можливість підібрати вакансію є. Сконтактувати в той же день з військовою частиною, і уже піти по повістці тцк, але уже з відношенням, з рекомендаційним листом. Це теж є, але ми просто повинні розуміти що працювати доведеться оперативніше.

Кожен доброволець після рекрутингового центру має потрапити на ту посаду, яку він обрав та узгодив у військовій частині. Після цього вносити зміни під час оформлення документів у ТЦК не матимуть права.

Олексій Бежевець, координатор рекрутингу до української армії Міністерства оборони України:

До ТЦК та ЄСП доведено вже і від Генерального Штабу і дерективи спущені і горизонтальному рівні відбулося спілкування. Якщо ми маємо добровольця, який рекрутований, який має документ від частини, що частина його чекає, то ТЦК робить все можливе, щоб оформити добровольця саме для служби у відповідній у військовій частині.

Відстежити, чи потрапив кандидат після ТЦК на бажану посаду - одне із завдань рекрутингового центру. І тут не передаватимуть дані кандидатів в терцентр комплектування.

Артур Ніязов, керівник Львівського обласного центру комплектування:

Головне, що хочу сказати, щоб ніхто не боявся, кожен свідомий громадянин не повинен боятися іти в Центр рекрутингу, тому що тут повістки не видають.

Через важку ситуацію на фронті потреба в захисниках зростає, кажуть військовослужбовці. А тому радять якомога швидше готуватися до участі у боротьбі за Незалежність України.

Павло Кович, солдат 24 окремої механізованої бригади імені Данила Галицького:

Кожен так чи інакше до цього доєднається. Тому що у нас зараз така ситуація, що не вийде так, що комусь якби спетляти, втекти і так далі. Ми маємо це зробити, якщо ми зараз це не зробимо, то ми перестанемо існувати. І це треба чітко усвідомити.

Рекрутингові центри такого типу Міністерство оброни планує відкрити у Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Києві та в Полтаві.