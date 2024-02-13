У ніч проти вівторка, 13 лютого, окупанти атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Повідомляється, що українські сили ППО збили 16 дронів.

Про це повідомляється у Telegram Повітряних сил ЗСУ. У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська рф та мису Чауда тимчасово окупованого Криму. До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Повідомляється, що внаслідок бойової роботи знищено 16 ударних безпілотників противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше ми писали про те, що російські війська нарощують використання хімічної зброї в Україні, чим порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є російська федерація.